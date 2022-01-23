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Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yarın iki ihale gerçekleştireceği açıklandı.
- AA
- 23.01.2022 - 15:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın iki ihale düzenlenecek.
İLK İHALE İKİ YIL VADELİ
Hazine'nin yarın yapacağı ilk ihalede, iki yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İKİNCİ İHALE 6 YIL VADELİ
İkinci ihalede ise 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,45 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.