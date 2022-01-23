Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yarın iki ihale gerçekleştireceği açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın iki ihale düzenlenecek.

İLK İHALE İKİ YIL VADELİ

Hazine'nin yarın yapacağı ilk ihalede, iki yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İKİNCİ İHALE 6 YIL VADELİ

İkinci ihalede ise 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,45 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.