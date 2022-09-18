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    Hazine yeni haftada 4 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada farklı içeriklerde toplam dört tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
    • 18.09.2022 - 16:08
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    Hazine yeni haftada 4 ihale düzenleyecek

    AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir iç borç ihraç takvimi yayınladı.

    Bakanlığın yayınladığı bu takvime göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,14 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

    İkinci ihalede ise 6 yıl (2184 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

    Salı günü iki ihale gerçekleşecek

    Salı günü yapılacak ilk ihalede ise 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracının yapılması planlanıyor.

    Aynı gün 10 yıl (3 bin 605 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin de yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

    Hazine


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