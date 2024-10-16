Hazine'den 12,5 milyar liralık kira sertifikası ihracı

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 12,5 milyar liralık kira sertifikası ihracını gerçekleştirdiğini duyurarak, ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

Buna göre, Bakanlık, 2 yıllık sabit getirili kira sertifikası ihraç ederek toplam 12,53 milyar TL kaynak sağladı.

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayınlanarak bilgi verildi.

Buna göre, kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

SERTİFİKALAR 14 EKİM 2026'DA İTFA EDİLECEK

Buna göre, 12 milyar 533 milyon lira tutarında 16 Ekim 2024 valörlü, 14 Ekim 2026 itfa tarihli 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Kira sertifikaları, yatırımcılara sabit bir getiri sunarken Hazine için de uzun vadeli kaynak sağlıyor. Bu ihraç, Hazine’nin borçlanma stratejisi çerçevesinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.