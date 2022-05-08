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    Hazine'den devlet tahvili ihalesi ihalesi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi gerçekleştireceğini açıkladı.
    • 08.05.2022 - 16:05
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    Hazine'den devlet tahvili ihalesi ihalesi

    AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, düzenleyeceği devlet tahvilli ihalede 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    İhalenin sonuçlarını ekonomi çevreleri takip edecek

    Bakanlığın gerçekleştireceği yeniden ihraç ihalelerin sonucu ekonomi çevrelerince ilgi ile takişp ediliyor. Bakanlık bu ihaleleri daha önce paylaştığı takvime göre düzenlemeyi sürdürecek.

    Hazine den devlet tahvili ihalesi ihalesi #1

    Devlet Tahvili ihalesi nedir

    Devletin bütçe açıklarının dönemsel finansmanını sağlamak için çıkardığı borçlanma senetlerinden, ihraç edildikleri tarihten 1 yıl ve uzun vadeli olanlara "Devlet Tahvili", 1 yıldan kısa vadeli olanlara "Hazine Bonosu" adı verilir. İhraç ise Hazine tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aracılığıyla ihale veya halka arz yöntemiyle yapılır.


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