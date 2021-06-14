Hazine'den dolar cinsi kira sertifikası için bankalara yetki

Hazine dolar cinsi 5 yıl vadeli kira sertifikası için bankalara yetki verdiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, HSBC ve Standard Chartered Bank’a yetki vermiştir." denildi.

DIŞ BORÇLANMA PROGRAMI KAPSAMINDA

Uluslararası piyasalarda 2021'de borçlanma tahmini 10 milyar dolar düzeyinde olan Hazine, ocak ayında yaptığı 5 ve 10 yıl vadeli iki eurobond ihracı ile aynı gün 3 milyar 500 milyon dolar borçlanmış, 2021 dış borçlanma programının 3’te biri yılın ilk günlerinde tamamlamıştı.