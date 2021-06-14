Euro
10.1852
0.22%
Dolar
8.3998
0.07%
Altın
503.55
-0.63%
Borsa
1.453
-0.56%
Bitcoin
341.994
13.06%
EXEN Coin
33.12
-0.15%
19ºC
İstanbul
Puslu güneşli 19 C

    Hazine'den dolar cinsi kira sertifikası için bankalara yetki

    Hazine dolar cinsi 5 yıl vadeli kira sertifikası için bankalara yetki verdiğini duyurdu.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 17:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazine'den dolar cinsi kira sertifikası için bankalara yetki

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, HSBC ve Standard Chartered Bank’a yetki vermiştir." denildi.

    DIŞ BORÇLANMA PROGRAMI KAPSAMINDA

    Uluslararası piyasalarda 2021'de borçlanma tahmini 10 milyar dolar düzeyinde olan Hazine, ocak ayında yaptığı 5 ve 10 yıl vadeli iki eurobond ihracı ile aynı gün 3 milyar 500 milyon dolar borçlanmış, 2021 dış borçlanma programının 3’te biri yılın ilk günlerinde tamamlamıştı.

    Hazine den dolar cinsi kira sertifikası için bankalara yetki #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir