Hazine'den kira sertifikası ihracatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirilen TÜFE’ye endeksli kira sertifikası ihraç sonucuna ilişkin basın duyurusu paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün, bugün yapılacak kira sertifikası ihracına dair duyuru yapıştı.

Bugün gerçekleştirdiği kira sertifikası ihraç sonucuna ilişkin basın duyurusunda "19 Nisan 2022 Bakanlığımızca 19 Nisan 2022 tarihinde, net 11 milyar 64 milyon 320 bin lira tutarında 20 Nisan 2022 valörlü, 7 Nisan 2032 itfa tarihli ve TRD070432T17 ISIN kodlu TÜFE’ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir." şeklinde açıklama yaptı.

Bankalara, satış tutarları bilgisi iletilecek

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 19 Nisan 2022 Salı günü T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İHS) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir.