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    Hazine'den toplamda 10.1 milyar liralık ihale

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 ayrı tahvil ihalesiyle toplamda 10 milyar 124 milyon 200 bin lira borçlanmaya gitti.
    • AA
    • 16.08.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 16:30
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    Hazine'den toplamda 10.1 milyar liralık ihale

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği ihalelerinden ilkinde, 2 yıl (791 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 10,05 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 18, bileşik faiz yüzde 18,81 oldu.

    Nominal teklifin 4 milyar 886 milyon 500 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 14 milyon 500 bin lira, net satış 3 milyar 319 milyon 700 bin lira olarak gerçekleşti.

    İLK İHALEDE GELEN TEKLİFİN TAMAMI KARŞILANDI

    Kamu kuruluşlarından gelen 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 416 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

    Bakanlık, ikinci ihalede 5 yıl (1.827 gün) vadeli 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

    İhalede dönemsel faiz yüzde 5,06 oldu. Nominal teklifin 5 milyar 191 milyon 400 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 66 milyon 400 bin lira, net satış 3 milyar 104 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşti.

    Hazine tahvil ihalesi

    İKİNCİ İHALEDE KAMU KURUMLARINDAN TEKLİF GELMEDİ

    Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 947 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

    Hazine, böylelikle piyasaya toplam 10 milyar 124 milyon 200 bin lira borçlandı.

    Hazine tahvil ihalesi

    HAZİNE YARIN İKİ İHALE, BİR DOĞRUDAN SATIŞ GERÇEKLEŞTİRECEK

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale, bir doğrudan satış yapacağını duyurdu.

    Bakanlığın duyurusuna göre, ihalelerde 9 yıl (3 bin 374 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3 bin 570 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    Ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

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