Hazine'den toplamda 10.1 milyar liralık ihale

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 ayrı tahvil ihalesiyle toplamda 10 milyar 124 milyon 200 bin lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği ihalelerinden ilkinde, 2 yıl (791 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 10,05 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 18, bileşik faiz yüzde 18,81 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 886 milyon 500 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 14 milyon 500 bin lira, net satış 3 milyar 319 milyon 700 bin lira olarak gerçekleşti.

İLK İHALEDE GELEN TEKLİFİN TAMAMI KARŞILANDI

Kamu kuruluşlarından gelen 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 416 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede 5 yıl (1.827 gün) vadeli 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 5,06 oldu. Nominal teklifin 5 milyar 191 milyon 400 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 66 milyon 400 bin lira, net satış 3 milyar 104 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşti.

İKİNCİ İHALEDE KAMU KURUMLARINDAN TEKLİF GELMEDİ

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 947 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylelikle piyasaya toplam 10 milyar 124 milyon 200 bin lira borçlandı.

HAZİNE YARIN İKİ İHALE, BİR DOĞRUDAN SATIŞ GERÇEKLEŞTİRECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale, bir doğrudan satış yapacağını duyurdu.

Bakanlığın duyurusuna göre, ihalelerde 9 yıl (3 bin 374 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3 bin 570 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.