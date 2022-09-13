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    Hazine’nin 2 yıllık tahvil ihalesi gerçekleşti

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıllık tahvil ihalesi ile birlikte 5 yıllık kira sertifikası da ihraç etti.
    • 13.09.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 16:22
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    Hazine’nin 2 yıllık tahvil ihalesi gerçekleşti

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 10,45 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesini tamamladı.

    Gerçekleştirilen ihalede 1,7 milyar liralık teklife karşılık 964,5 milyon liralık satış gerçekleştirdi.

    2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 10,45 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcıların 491,5 milyon liralık teklifine karşılık 300 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

    İhale öncesi kamuya satış yapılmadı.

    Hazine

    Hazine 5 yıllık kira sertifikası ihraç etti

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 Eylül 2027 itfalı, sabit kira getirili sukukta 19,7 milyar lira satış gerçekleştirdi.


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