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Hazine’nin 2 yıllık tahvil ihalesi gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıllık tahvil ihalesi ile birlikte 5 yıllık kira sertifikası da ihraç etti.
- 13.09.2022 - 16:18
- Güncelleme : 13.09.2022 - 16:22
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 10,45 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesini tamamladı.
Gerçekleştirilen ihalede 1,7 milyar liralık teklife karşılık 964,5 milyon liralık satış gerçekleştirdi.
2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 10,45 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcıların 491,5 milyon liralık teklifine karşılık 300 milyon liralık satış gerçekleştirildi.
İhale öncesi kamuya satış yapılmadı.
Hazine 5 yıllık kira sertifikası ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 Eylül 2027 itfalı, sabit kira getirili sukukta 19,7 milyar lira satış gerçekleştirdi.