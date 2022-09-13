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Hazine’nin 2 yıllık tahvil ihalesi gerçekleşti

Hazine’nin 2 yıllık tahvil ihalesi gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıllık tahvil ihalesi ile birlikte 5 yıllık kira sertifikası da ihraç etti.