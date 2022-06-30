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    Hazine'nin brüt dış borç stoku 451,2 milyar dolar

    Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayı itibariyle dış borç istatistiklerini açıkladı.
    • 30.06.2022 - 18:08
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    Hazine'nin brüt dış borç stoku 451,2 milyar dolar

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mart ayı itibariyle açıkladığı dış borç istatistiklerine göre; Hazine'nin brüt dış borç stoku, mart ayı itibariyle 451,2 milyar dolar oldu.

    Açıklamada, brüt borcun milli gelire oranı, yüzde 56,8 olarak yer aldı. Aynı tarihte net dış borç stoku 231,4 milyar dolar olurken bu borcun milli gelire oranı ise yüzde 29,1 olarak hesaplandı.

    Garantili dış borç stoku

    Hazine garantili dış borç stoku da 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 14,5 milyar dolar ve AB tanımlı genel yönetim borç stoku 3 milyar 540 milyon lira olurken borcun milli gelire oranı ise  yüzde 42,6 olarak açıklandı.

    Türkiye’nin brüt dış borç stoku

    Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 31 Mart 2022 itibarıyla 451,2 milyar dolar olurken stokun milli gelire oranı ise yüzde 56,8 olarak hesaplandı.

    Hazine nin brüt dış borç stoku 451,2 milyar dolar #1


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