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    Hazine’nin ihale ve kira sertifikası takvimi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
    • 17.04.2022 - 15:49
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    Hazine’nin ihale ve kira sertifikası takvimi

    Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ihalede, 10 yıl (3 bin 584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

    Devlet tahvili ihraçları yapılacak

    AA'nın alı günü gerçekleştirilecek ihalelerde, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı ile 4 yıl (1.596 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

    Kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleşecek

    Aynı gün 10 yıl (3 bin 640 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı da düzenlenecek.

    ihale


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