Hazır giyim ihracatçısının hedefi 19 milyar dolar

Hazır giyim sektörü, Türkiye'nin bu alandaki avantajlarını artırarak ihracattaki payını yükseltmeye odaklandı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), tedarik zincirindeki değişimle ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma hedefiyle Avrupa ve ABD’de agresif bir tanıtım kampanyası yürütüyor.

TİCARİ HEYET ORGANİZASYONLARI BAŞLADI

İHKİB, salgın döneminde bile ara vermediği ticaret heyeti organizasyonları ile de ihracatçıları yabancı alıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 AYDAN ÇOK UMUTLUYUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim sektörünün yedi ayda 11 milyar 700 milyon dolarlık ihracata ulaştığını belirterek önlerindeki 5 aydan çok umutlu olduklarını ifade etti.

"İHRACAT REKORU KIRILACAK"

Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sektör olarak 2014’teki 18 milyar 700 milyon dolarlık rekorumuzu yenilemeye bu yıl çok yakınız. Yedi aylık dönemlere bakıldığında 2014 ile hemen hemen aynı performansı gösterdik. Kurban bayramındaki dört iş günü eksiğimiz olmasaydı tüm zamanların en iyi 7 ayı olacaktı. Ben önümüzdeki aylardan çok umutluyum. İhracatçılarımızın üç dört aylık siparişleri dolu. Hatta bazen talebe yetişemiyoruz.

"FUARLARDA YER ALACAĞIZ"

Bu yılı kapatırken ABD, Rusya ve Fransa gibi ülkelerde öncü 10 moda fuarında ihracatçılarımızın yer almasını sağlamış olacağız.”





YILBAŞINA KADAR 30 BİN İLAVE İSTİHDAM

Gültepe, “Geleneksel sektörlerimizden biri olan hazır giyim Türkiye’ye iyi geliyor. Katma değerli üretim ve ihracatın yanı sıra istihdamda da ülke ekonomimize büyük katkı sunuyoruz. Mart 2020’de yani pandeminin başında 592 bin olan istihdamımızı, Nisan 2021’de 657 bine çıkardık. Bir başka ifade ile en zor 14 aylık dönemde istihdama 63 bin kişilik katkı sağladık. Yıl başına kadar 25 – 30 bin ilave istihdam yaratacağımıza inanıyorum.” açıklamasında bulundu.​​​​