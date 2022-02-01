Hazır giyim ihracatı hedef büyüttü

EHKİB başkanı Sertbaş, hazır giyim sektörüyle ilgili gelişmeleri paylaşarak sektörün 2022 ihracat hedefinin 22 milyar dolar olduğunu belirtti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı (EHKİB) Burak Sertbaş, hazır giyim ihracatının 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 18 artışla 20,2 milyar dolar olduğunu belirtti.

5 ÜLKE İHRACATTA ÖNE ÇIKTI

Türkiye genelinde sektörel ihracatta öne çıkan ilk 5 ülkenin Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa olduğunu ifade eden Sertbaş, EHKİB ihracatının ise 1 milyar 489 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu dile getirdi.

"AVRUPA'YA OLAN YAKINLIK AVANTAJIMIZLA İHRACATIMIZ ARTACAK"

İhracat hedeflerine ulaşmada tasarıma yaptıkları yatırımın büyük payı olduğunu düşündüklerini ifade eden Sertbaş, şu bilgileri verdi:

"2022 öngörülerine bakarsak pandemi kaynaklı çok büyük bir aksilik yaşamazsak, hammadde ve navlun kaynaklı maliyet artışları hızımızı kesmez ise 2021 yılındaki başarımızı 2022 yılında da tekrarlayacağımıza inanıyorum. Sağlam sürdürülebilir altyapımız, temiz üretime yaptığımız yatırımlar ve Avrupa'ya olan yakınlık avantajımızla 2022 yılında Türkiye geneli hazır giyim ihracatımızın 22 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini, EHKİB olarak ihracatımızın ise 1,6 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyorum."