Hazır giyim ihracatından en yüksek ocak ayı rakamı geldi

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın ocak ayında 1 milyar 523 milyon 136 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör oldu.

İhracatta önemli bir yükseliş yakalayan Türkiye, bazı sektörlerle öne çıkıyor. Geçen yılki rakamlarını artıran bu sektörlerin başarıyı koronavirüs salgınına rağmen yakalaması ise ikinci bir sevinç nedeni.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın ocak ayında Türkiye’nin ihracatı, salgına rağmen geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 2,5’lik artışla 15 milyar 48 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamını yakaladı.

Geçen yılın ocak ayında 1 milyar 490 milyon 276 bin dolar ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın ocak ayında 1 milyar 523 milyon 136 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör oldu.

İSTANBUL, HAZIR GİYİM İHRACATINDA LİDER OLDU

Sektörün geçen ay yaptığı ihracatın 1 milyar 30 milyon 279 bin 72 dolarlık önemli bir kısmı İstanbul’dan yapılırken, onu 124 milyon 72 bin 950 dolarla Bursa, 116 milyon 411 bin 87 dolarla İzmir izledi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 303 milyon 861 bin 51 dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 172 milyon 584 bin 94 dolarla İspanya, 140 milyon 128 bin 18 dolarla Birleşik Krallık izledi.

“AB’YE İHRACATIMIZDA YÜZDE 4,7, ABD PAZARINDA İSE YÜZDE 34,1’LİK BİR ARTIŞA İMZA ATTIK”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen 2020’de başarılı bir performans sergilediğini belirtti.

2020’yi önceki yıla göre sadece yüzde 3,1 ekside, 17 milyar 143 milyon dolar ihracatla kapattıklarını anımsatan Gültepe, şunları kaydetti:

“İHKİB olarak biz sektörel ihracatımızı her yıl yüzde 10 büyütme hedefi ile başlıyoruz. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyada kitlesel aşı uygulamalarının devam etmesi ve 2021’e girmeden İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının (STA) imzalanması bizi ilerisi için umutlandırdı. En büyük pazarlarımız arasında yer alan Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde kapanmaların devam etmesine rağmen ocak ayını 1 milyar 523 milyon dolar ihracatla kapattık. Geçen yıla göre iki iş günü eksik olduğu halde ocak ayında yüzde 2,2’lik artış kaydettik. Ocakta Türkiye genel ihracatının yüzde 10,1’ine imza atarak sektör bazında yine ilk 3’te yer aldık. Ocak ayında kapanmalar olmasına rağmen AB’ye ihracatımızda yüzde 4,7, ABD pazarında ise yüzde 34,1’lik bir artışa imza attık.”