Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı AB'den gelen siparişlerle hareketlendi

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları için Avrupa ülkelerinde koronavirüs aşılama programlarıyla birlikte ticari hareketlilik başladı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, Türkiye'nin ocak-nisan döneminde gerçekleştirdiği hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 4 milyar 790 milyon dolardan 6 milyar 336 milyon dolara çıktı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, sektörün salgın sürecinde geçen yıl hazirandan itibaren normalleşmeye başladığını, bu yıl da devam eden toparlanmada medikal tekstil ürünlerinin önemli payının bulunduğunu bildirdi.

Sertbaş, mayıs ayında da bayram arasına rağmen Avrupa'dan gelen siparişlerle sektörün hareketli günler geçirmeye devam ettiğini söyledi.

“İHRACATTA 18 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKAR, TARİHİ BİR REKOR KIRARIZ”

Sertbaş, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti: "Avrupa ülkeleri aşılanmayla birlikte açıldıkça bu bize sipariş olarak dönüyor. Bu yıl böyle devam ederse 18 milyar doların üstüne çıkar, tarihi bir rekor kırarız diye düşünüyorum."