Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2021 için hedef büyüttü

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, önümüzdeki aylarda sektörün daha iyi bir performans sergileyeceği düşüncesiyle 2021 ihracatında 18 milyar doları aşmayı hedefliyor.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, mayısta 2020'nin aynı ayına göre yüzde 56 artışla 1 milyar 303 milyon 736 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ocak-mayıs döneminde de yüzde 35,7 artışla 7 milyar 634 milyon 816 bin dolarlık ihracata ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 884 milyon 839,45 bin dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 117 milyon 443,58 bin dolarla Bursa ve 103 milyon 29,33 bin dolarla Denizli takip etti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 207 milyon 806,24 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 183 milyon 360,89 bin dolarla İspanya ve 154 milyon 382,92 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 785 milyon 379,09 bin dolarla AB ülkeleri birinci, 201 milyon 216,50 bin dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 84 milyon 4,05 bin dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında 178 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 7,9 pay aldı.

"ABD’YE İLK 5 AYDA İHRACATIMIZ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 47,5 ARTTI"

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, salgına ve ham madde temininde yaşanan zorluklara rağmen 2021’in ocak-nisan döneminde 6 milyar 300 milyon dolarla en iyi ilk dört aylık performansını sergileyen hazır giyim sektörünün, mayıs ayını 1 milyar 304 milyon dolar ihracatla tamamladığını anımsattı.

Mayıs ayları özelinde bakıldığında 2020’ye göre yüzde 56 artıda, 2019’a göre ise yüzde 19,6 ekside olunduğunu ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Ramazan Bayramı iki yıldır mayıs ayına denk geliyor. Mayıs 2019'da 26 iş günü varken bu yıl mayısı bayram nedeniyle 21 iş günü ile tamamladık. İhracatımızda 2019’a göre yüzde 19,6’lık kayıp ağırlıklı olarak mayıs ayındaki 5 iş gününün eksik olmasından kaynaklanıyor. Ocak-mayıs döneminde ise ihracatımız 7 milyar 635 milyon dolara yükseldi. İlk 5 aya bakıldığında 2020’ye göre yüzde 35,7, 2019’a göre ise binde bir artıdayız. İhracattaki gelişmeler ışığında önümüzdeki aylarda sektörün daha iyi bir performans sergileyeceğini söyleyebilirim.

HAZIR GİYİMİN YÜZDE 70'İ AB ÜLKELERİNE GERÇEKLEŞİYOR

Bilindiği gibi Türkiye hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. İlk 5 ayda AB’ye ihracatımızda 2020’ye göre 36,3, 2019’a göre yüzde 5,3 artış kaydettik. Hedef pazarlarımız arasındaki ABD’ye ihracatımız da artmaya devam ediyor. Yıllık 100 milyar dolar civarında hazır giyim ithal eden ABD’ye ilk 5 ayda ihracatımız geçen yıla göre yüzde 47,5, 2019’a göreyse yüzde 23,8 artış gösterdi."