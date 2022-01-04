Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2021'de ihracatta rekor kırdı

Türkiye ihracatı ile başarılı bir yılı geride bırakırken, bu başarıya katkı sunan sektörlerden birisi olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de rekor kırdı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, yıllık ihracatının 20 milyar doların üzerine taşınması, cari açığın kapatılmasında sunulan katkı ve istihdam artışında rekor getiren sektöre ilişkin, "2022 için koyduğumuz en az 23 milyar dolarlık ihracat hedefimizi rahatlıkla yakalayıp geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜN YILLIK İHRACATI 20 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Yıllık ihracatını yüzde 18,3 artışla 3 milyar dolardan fazla artırarak 20 milyar 250 milyon dolara taşıyarak, ilk kez 20 milyar doların üzerine çıkarak sektör, cari açığın kapatılmasına da ilk kez 18 milyar dolardan fazla katkı verdi.

51 BİN KİŞİYE YENİ İSTİHDAM YARATILDI

Sektör üçüncü rekora ise istihdamda imza attı. 2021’de yaklaşık 51 bin kişi için yeni istihdam yaratan sektör, sadece üretimde çalışan sayısını 659 binin üzerine çıkardı.

YILIN İKİNCİ YARISINDA SİPARİŞ YOĞUNLUĞU

Küresel tedarik zincirindeki değişimin de etkisiyle özellikle yılın ikinci yarısından itibaren siparişlerde yoğun bir artışla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapasite kullanımımız aralık ayında yüzde 83,7’ye ulaştı. Talebe yetişebilmek için kapasite artıran firmalarımızın yeni yatırımları ile yaklaşık 51 bin kişilik yeni istihdam yarattık. Böylece üretimde çalışan sayımızı 659 binin üzerine çıkardık. Yoğun talep ve üretime paralel olarak ihracatta da 7 yıl aradan sonra büyük bir sıçrama yakaladık. 2021'de hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızı geçen yıla göre yüzde 18,3 artışla 20 milyar 250 milyon dolara taşıdık.





"18 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE DÖVİZ KAZANDIRDIK"

Ülkemize net 18 milyar doların üzerinde döviz kazandırdık. Eğer ham maddeye erişim sorunları nedeniyle siparişleri geri çevirmek zorunda kalmasaydık, daha yüksek oranlı bir ihracata ulaşabilirdik."