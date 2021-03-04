Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatta yine üçüncü

Hazır giyim ve konfeksiyon, 2021'in aynı döneminde 1 milyar 517 milyon 344 bin dolarlık dış satıma imza atarak en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay Türkiye'nin ihracatı, salgına rağmen 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladı.

İHRACATINI ARTIRAN ÜÇÜNCÜ SEKTÖR

Geçen yılın şubat ayında 1 milyar 516 milyon 935 bin dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon, bu yılın aynı döneminde sınırlı artışla 1 milyar 517 milyon 344 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör oldu.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 34 milyon 759 bin dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 118 milyon 797 bin dolarla Bursa ve 116 milyon 903 bin dolarla İzmir izledi.

EN FAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 274 milyon 49 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 185 milyon 472 bin dolarla İspanya ve 130 milyon 133 bin dolarla Birleşik Krallık takip etti.

Sektörde en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 931 milyon 940 bin dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri birinci, 171 milyon 764,38 bin dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 131 milyon 329,68 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

"İLK 2 AYDA YAKLAŞIK 176 MİLYON DOLARLIK MASKE VE KORUYUCU GİYSİ İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK"

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, ilk 2 ayda ihracatın daraldığı ülkeler arasında AB'den ayrılan Birleşik Krallık'ın öne çıktığını aktararak, ocak-şubat döneminde Birleşik Krallık'a olan ihracatın yüzde 7,7 daraldığını, Birleşik Krallık'ın yanı sıra önemli pazarlar arasında yer alan Irak, İsrail, Belçika ve Rusya'ya ihracatın da ilk 2 ayda gerilediğini anlattı.

Maske ve koruyucu giysinin ihracata katkısının bu yıl da devam ettiğini belirten Gültepe, ilk 2 ayda yaklaşık 176 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.