Hazır giyim ve konfeksiyondan aylık ve 4 aylık ihracat rekoru

Sektörlerin ihracatı artıkça bu başarı Türkiye'nin toplam ihracatına yansıyor. Bu anlamda nisan ayında hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen aylık ve 4 aylık bazda çifte rekor geldi.

İhracat rakamları aylık, yıllık ve yılın üç aylık dönemlerine göre açıklanırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü bütün zaman dilimlerine adını rekorla yazdırdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, nisanda 2 milyar 42 milyon dolar, ocak-nisan döneminde de 7,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek aylık ve bu yılın ilk 4 aylık performansıyla çifte rekor elde etti.

Sektör ihracatını aylık yüzde 25,6 4 aylık ise yüzde 18,5 artırdı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü nisanda bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 25,6 artırarak, nisanda tüm zamanların aylık ihracat rekorunu elde etti. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 artışla 7,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Hazır giyim ihracatında İstanbul lider

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 380 milyon dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 174 milyon 52 bin dolarla Bursa ve 147 milyon 13 bin dolarla İzmir takip etti.

Sektör, nisanda en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 353 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 283 milyon dolarla İspanya ve 213 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

AB, ihracatını artırdı

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 1 milyar 252 milyon dolarla Avrupa birliği (AB) ülkeleri birinci, 276 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci ve 172 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.