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    Hazır giyim ve konfeksiyondan rekor ihracat

    Türkiye'nin ihracatı, eylülde 22,6 milyar dolarla rekor kırarken bu başarıya destek veren sektörlerden biri de hazır giyim ve konfeksiyon oldu.
    • 23.10.2022 - 17:29
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    Hazır giyim ve konfeksiyondan rekor ihracat

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2022'nin 9 ayında 16 milyar 172 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatına imza attı.

    Bu yılın 9 ayında ise 213 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,6 paya sahip oldu.

    Eylülde en fazla dış satım yapılan ülke Almanya

    Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 296 milyon dolarla Almanya oldu.

    Ocak-Eylül 2022'de ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 17 artarak 188,2 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 252,6 milyar doları aştı.

    Eylül 2021'de 1 milyar 942 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise bu yılın aynı döneminde yüzde 0,7 azalışla 1 milyar 928 milyon dolarlık ihracat yaptı.

    Tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatı

    Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Eylül 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artışla 16 milyar 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatına ulaştı.

    İstanbul, hazır giyim ve konfeksiyonda lider şehir

    Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1,4 milyar dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 144 milyon dolarla Bursa ve 114 milyon dolarla İzmir takip etti.

    Sektörün bu yılın ocak-eylül döneminde yaptığı 16,1 milyar dolarlık ihracatın 11,1 milyar doları İstanbul'dan, 1,4 milyar doları Bursa'dan ve 1,1 milyar doları da İzmir'den gerçekleştirildi.

    Hazır giyim ve konfeksiyondan rekor ihracat #1

    Sektör, 9 ayda en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı

    Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 296 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 245 milyon dolarla İspanya ve 197 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

    Sektör, ocak-eylül döneminde ise Almanya'ya 2,8 milyar dolar, İspanya'ya 2 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,6 milyar dolarlık ihracat yaptı.


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