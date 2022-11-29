Hazır giyim ve tekstil ihracatı hedefi: 60 milyar dolar

Türkiye, hazır giyim ve tekstilde önemli mesafeler katetti. İki sektör birlikte 32-33 milyar dolar ihracata imza attı. Sektör temsilcileri bu rakamın 60 milyar dolara çıkartmayı hedefledi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 16. kez düzenlenen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması kapsamında, sektör temsilcileri bir araya geldi.

"Tasarım, ürünün değerini katlıyor"

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, tasarımın ürünün değerine değer kattığını belirterek, üzerine bir de inovasyon eklendiğinde katma değerinin daha da arttığını ve aynı ürünü markalaştırdıklarında ise fiyatın üçe-beşe katlandığını söyledi.

"İnanıyorum ki orta vadede 60 milyar dolarları konuşacağız"

Gültepe, ayrıca Türkiye'nin hazır giyim ve tekstilde küresel ölçekte söz sahibi olduğunu belirterek, "Her iki sektörde marka üreticiyiz. İki sektörümüz toplamda 32-33 milyar dolar ihracata imza atıyor. İnanıyorum ki orta vadede 60 milyar dolarları konuşacağız. Her yıl daha da güçlenen tasarım kapasitemizle, tekstil ve hazır giyimin şampiyonlar liginde ülkemizi daha üst sıralara taşıyacağız."





"Teknik tekstil sektörünün 2025'te 222 milyar dolara ulaşması öngörülüyor"

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise 2020 yılında 165 milyar dolar olan teknik tekstil sektörünün pazar büyüklüğünün, 2025 yılında 222 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü dile getirerek, şunları söyledi:

"Teknik tekstil sektörüne en fazla yatırım yapan ülkeler de yine ABD, Almanya, Güney Kore gibi gelişmiş ekonomiler. İşte bugün burada birbirinden güzel tasarımlarla ve inovatif projelerle yarışan değerli finalistlerimiz de tasarım gücü yüksek ürünleri başarılı bir şekilde Türkiye ekonomisine kazandıracaklar."