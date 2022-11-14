Hazır giyimden 10 ayda 17,9 milyar dolarlık rekor ihracat

Türkiye'nin ihracatını artıran sektörlerden biri de hazır giyim ve konfeksiyon oldu.

Hazır giyim ve konfeksiyon, 10 ayda 17 milyar 873 milyon dolarlık ihracata imza atarak, tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatı rekoru kırdı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Almanya'ya 3 milyar dolar, İspanya'ya 2,3 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,8 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatı

Ekim 2021'de 1 milyar 909 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,6 azalışla 1 milyar 707 milyon dolarlık ihracat yaptı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Ekim 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 17 milyar 873 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi ihracatına ulaştı.

En fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı

Sektör, bu yılın ocak-ekim döneminde toplam ihracatının 12,4 milyar dolarlık bölümünü İstanbul'dan gerçekleştirdi. İstanbul'u, 117 milyon dolarla Bursa ve 98 milyon dolarla İzmir takip etti.

AA'nın haberine göre, bu yılın 10 ayında AB ülkelerine 11 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine 2,3 milyar dolar ve Orta Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ülkenin toplam ihracatından yüzde 8 pay

TİM verilerine göre, geçen ay 177 ülke ve bölgeye ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 8 pay aldı.

Bu yılın 10 ayında ise 213 ülke ve bölgeye ihracat yapan sektör, ülkenin toplam ihracatında yüzde 8,5 paya sahip oldu.