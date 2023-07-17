Haziran ayı bütçe dengesi açıklandı Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi haziran ayında 219,6 milyar TL açık verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçesini aktardı.

Bütçe gelirleri haziranda 268 milyar 225 milyon dolar olurken, bütçe giderleri ise 487 milyar 862 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Buna göre merkezi yönetim bütçesi haziranda 219 milyar 637 milyon TL ile açık verdi.

Faiz dışı bütçe

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 450,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 182,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 363,6 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 880,3 milyar TL ve bütçe açığı 483,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 88,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 208 milyar TL oldu.

Bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi işaret ediyor.

Bütçe dengesi ise bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı belirtiyor.