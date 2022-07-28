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- Haziran ayı ekonomik güven endeksi 93,4 oldu
Haziran ayı ekonomik güven endeksi 93,4 oldu
Ekonomik güven endeksi haziran ayında 93,6 iken, temmuz ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 93,4 değerini aldı.
- Haber Merkezi
- 28.07.2022 - 10:01
- Güncelleme : 28.07.2022 - 10:40
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.
Tüketici güven endeksi, imalat sanayiiden hizmet sektörüne kadar uzanan bir alanda, vatandaşın sektörlere bakış açısını özetliyor.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi azaldı
Bir önceki aya göre temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi arttı
Tüketici güven endeksi yüzde 7,4 oranında artarak 68 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 85 değerini aldı.