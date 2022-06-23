Haziran ayı finansal hizmetler güven endeksi yayınlandı

Haziran ayı finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 4,9 puan düşüşle 168 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) yayınlandı. 2022 yılı Haziran ayında FHGE, bir önceki aya göre 4,9 puan düşüş kaydederek 168 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talebin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumundaki iyileşme zayıflayarak devam etti

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki aya kıyasla zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlendi.