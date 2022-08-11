Haziran ayı ödemeler dengesi açıklandı

Cari işlemler hesabı haziranda 3 milyar 458 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı ödemeler dengesi yayınlandı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon ABD doları artarak 3 milyar 458 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon ABD doları oldu.

Dış ticaret açığı etkiledi

Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayına göre, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 508 milyon ABD doları artarak 4 milyar 24 milyon ABD dolarına yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 105 milyon ABD doları azalarak 946 milyon ABD dolarına gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4 milyar 794 milyon ABD doları artarak 6 milyar 426 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 931 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 4 milyar 294 milyon ABD doları fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 702 milyon ABD doları artarak 2 milyar 728 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayında 22 milyon ABD doları net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 110 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

Mayısta 6,4 milyar dolar açık verilmişti

Cari işlemler hesabı, mayısta 6 milyar 468 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 444 milyon dolar olmuştu.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar 500 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.