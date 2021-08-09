Haziran ayı ödemeler dengesi beklenti anketi sonuçlandı

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1 milyar 260 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, ekonomik veriler açıklanmadan önce tahminlerini paylaşarak düzenlenen anketlere ışık tutuyor. Bu beklentilerin açıklanan verilerle uyumu da önemli notlar arasında yer alıyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Ağustos cuma günü açıklanacak Haziran 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

BEKLENTİ HAZİRANDA 1.2 MİLYAR DOLARLIK AÇIK

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1 milyar 260 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 700 milyon dolar ile 2 milyar 300 milyon dolar arasında yer aldı.

YIL SONUNDA CARİ İŞLEMLER HESAP BEKLENTİSİ 21.3 MİLYAR DOLAR AÇIK

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 21 milyar 300 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 18 milyar 400 milyon dolar ile 27 milyar 500 milyon dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, mayıs döneminde 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 31 milyar 858 milyon dolar olmuştu.