Haziran ayında ihracat 20,9 milyar dolar oldu Ticaret Bakanlığı, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Haziran ayında ihracat 20,9 milyar dolar oldu ve bu rakam 2023 yılının ilk 5 ayındaki, aylık ortalama ihracatın üzerinde gerçekleşti.

ensonhaber.com Ticaret Bakanlığı, haziran ayı dış ticaret rakamlarını "Dış ticaretimizde sevindiren gelişmeler haziran ayında da devam etti." diyerek açıkladı. Türkiye'nin ihracatı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de içinde olduğu haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20,9 milyar dolar oldu. 6 aylık ihracat ise 123,4 milyar dolar 2023 yılının ilk yarısında 6 aylık ihracat ise 123,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakanlığın paylaşımına göre ithalat aynı dönemde yüzde 16,8 azalarak 26,3 milyar dolar olarak gerçekleşti Dış ticaret açığında yüzde 34,4 azalma Dış ticaret açığında yüzde 34,4 oranında azalma yaşandı. İhrcaratın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80'e dayandı. (AYRINTILAR GELİYOR)