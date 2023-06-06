Haziran enflasyonunun açıklanacağı tarih değiştirildi Haziran ayı enflasyonu, TÜİK tarafından ilk açıklanan 3 Temmuz tarihi yerine Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da açıklanacak.

AA

Enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor.

Veri takviminde değişiklik yapıldı.

TÜİK, daha önce 3 Temmuz olarak planlanan haziran ayı enflasyon rakamları açıklamasının, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, haziran ayı enflasyon verilerinin ilan takvimine ilişkin bilgi verildi.

Temmuz enflasyonunun açıklanacağı tarih 5 Temmuz oldu

Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 3 Temmuz'da yayınlanacağı duyurulan "Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bültenleri"nin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle TÜİK'e fiyat raporlayan iş yerlerinden fiyatların gecikmeli gelecek olması sebebiyle 5 Temmuz saat 10.00'da yayınlanacağı ifade edildi.