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Haziran sanayi üretimi beklentisi yüzde 6,9 artış yönünde

Haziran sanayi üretimi beklentisi yüzde 6,9 artış yönünde

Sanayi üretimi önemli bir veri. Bu veri açıklanmadan önce yapılan anketler yüzde 6,9 artış öngörüyor.