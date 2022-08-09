- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Haziran sanayi üretimi beklentisi yüzde 6,9 artış yönünde
Haziran sanayi üretimi beklentisi yüzde 6,9 artış yönünde
- 09.08.2022 - 17:44
- Güncelleme : 09.08.2022 - 18:05
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Ağustos Cuma günü Sanayi Üretimi verisi açıklanacak.
Haziran 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Sanayi üretimi haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artacak
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artmasını bekliyor.
Ekonomistlerin beklentisi 5,5-9,9 aralığında
Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin artış beklentileri yüzde 5,5 ila yüzde 9,9 aralığında yer aldı.
Yıllık bazda beklenti yüzde 7,7
AA'nın haberine göre ekonomistler, haziranda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,7 artacağını öngörüyor.
Arındırılmış sanayi üretimi endeksi mayısta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 9,1 artış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 13,4 yükselmişti.