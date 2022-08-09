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    Haziran sanayi üretimi beklentisi yüzde 6,9 artış yönünde

    Sanayi üretimi önemli bir veri. Bu veri açıklanmadan önce yapılan anketler yüzde 6,9 artış öngörüyor.
    • 09.08.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 18:05
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    Haziran sanayi üretimi beklentisi yüzde 6,9 artış yönünde

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Ağustos Cuma günü Sanayi Üretimi verisi açıklanacak.

    Haziran 2022 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Sanayi üretimi haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artacak

    AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artmasını bekliyor.

    Ekonomistlerin beklentisi 5,5-9,9 aralığında

    Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin artış beklentileri yüzde 5,5 ila yüzde 9,9 aralığında yer aldı.

    Haziran sanayi üretimi beklentisi yüzde 6,9 artış yönünde #1

    Yıllık bazda beklenti yüzde 7,7

    AA'nın haberine göre ekonomistler, haziranda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,7 artacağını öngörüyor.

    Arındırılmış sanayi üretimi endeksi mayısta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 9,1 artış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 13,4 yükselmişti.


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