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    Haziranda 52,2 milyar liralık yatırım teşvik belgesi verildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın işletmelerin çalışmalarını desteklemek ve bir üst aşamaya taşımak için devreye soktuğu teşviklerin haziran ayı rakamları belli oldu.
    • 08.08.2022 - 08:52
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    Haziranda 52,2 milyar liralık yatırım teşvik belgesi verildi

    Haziran ayında yatırım teşvik belgesi sayısı mayıs ayına göre 511 adet, toplam yatırım bedeli ise 22,6 milyar lira arttı.

    Haziran ayında mayısa göre belge sayısı arttı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin 7 Ağustos tarihli sayısında yayınlanan 2022 yılı haziran ayı yatırım teşvik belgeleri listesine göre, haziran ayından teşvik belgesi sayısı mayısta verilen 824 belgeye göre 511 adet artarken, haziranda 52,2 milyar lira olarak gerçekleşen teşviğe bağlanan toplam yatırım tutarı, mayıs ayındaki 29.6 milyar liralık toplam yatırım bedeline göre 22,6 milyar lira arttı.

    İthal edilecek makine ve teçhizat tutarı1,17 milyar dolar

    Listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 52,25 milyar lira, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 1,17 milyar dolar olarak belirlendi.

    Haziranda 52,2 milyar liralık yatırım teşvik belgesi verildi #1

    37 bin 519 istihdam öngörülüyor

    Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam bu ayda mayıs ayına göre 16 bin 433 kişi artışla 37 bin 519 olarak tahmin edildi.

    Haziran ayından 2 milyar liranın üzerinde üç, 1 milyar lira ve üzerinde üç proje olmak üzere toplam altı proje dikkat çekti.

    Yatırımlardan ikisi ürün çeşitlendirme, ikisi yeni yatırım olarak belirtilirken, biri modernizasyon ve biri de tevsi projesi olarak kayda geçti.


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