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    Haziranda 6,7 milyon ton linyit üretildi

    TÜİK, "Katı Yakıtlar, Haziran 2022" istatistiklerini yayınladı. Linyit üretimi haziran ayında 6 milyon 742 bin 313 ton olarak gerçekleşti
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 10:26
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    Haziranda 6,7 milyon ton linyit üretildi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, linyit satılabilir üretimi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı.

    Taşkömürü üretimi haziran ayında 132 bin 158 ton olarak gerçekleşti

    Taşkömürü satılabilir üretimi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 11,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 arttı. Böylelikle taşkömürü üretimi haziran ayında 132 bin 158 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise haziran ayında 399 bin 972 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı.

    Taşkömürü ithalatı haziran ayında 3 milyon 97 bin 483 ton olarak gerçekleşti. Haziran ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti. Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı.

    linyit


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