Haziranda en fazla şehirler arası otobüs bileti fiyatı arttı

İTO, haziranda bir önceki aya göre fiyatı en fazla artış gösteren ürünün yüzde 25,86 ile şehirler arası otobüs bileti ücreti, en fazla düşen ürünün ise yüzde 65,55 ile karpuzun olduğunu bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyonu açıklamasından önce, bir öncü veri olarak kendi yaptığı anketin sonuçlarını paylaşıyor.

Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 86’sının perakende fiyatı artarken, 54 ürünün fiyatı düştü, 102 ürünün fiyatı ise değişmedi.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS BİLETİ ÜCRETİ YÜZDE 25,86 İLE FİYATI EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜN

Geçen ay ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirler arası otobüs bileti ücreti yüzde 25,86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

GIDA HARCAMALARI GRUBUNDAN YÜZDE 11,86 İLE SUCUK, EN FAZLA ZAMLANAN ÜRÜN OLDU

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 13,68 ile otel oda konaklama ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 11,86 ile sucuk, yüzde 11,14 ile limon, yüzde 10,96 ile sosis, yüzde 10,10 ile salam ve yüzde 8,22 ile kahvaltılık margarin olarak belirlendi.

KARPUZ, FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜN OLDU

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karpuz yüzde 65,55 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 38,66 ile kavun, yüzde 33,98 ile kiraz, yüzde 31,30 ile taze fasulye, yüzde 29,09 ile sivri biber ve yüzde 25,44 ile kayısı olarak kayıtlara geçti.