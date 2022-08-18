- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Haziranda, kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 10,9 arttı
Haziranda, kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 10,9 arttı
Haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu, Merkez Bankası tarafından açıklandı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2022 - 10:02
- Güncelleme : 18.08.2022 - 10:08
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonuna göre, haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 134,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,9 oranında artarak 56 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12 oranında artarak 49,4 milyar ABD doları düzeyinde kayıtlara geçti.
Haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonunun detayları:
- Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında artarak 11,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.
- Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4 oranında artarak 15,9 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 16,1 oranında artışla 18,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
- Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 15,2 oranında artışla 10,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.
- Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 14,4 oranında artarak 44,4 milyar ABD doları seviyesinde oldu.
- Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,8 oranında artarak 24,8 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 9,9 oranında artarak 80,6 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti.
- Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 11,4 oranında artarak 70,7 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 10,4 oranında artarak 63,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
- 2021 yıl sonunda 460 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Haziran sonu itibarıyla 405 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
- Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 85 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
- 2022 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 46,2’si ABD doları, yüzde 25,5’i euro, yüzde 9,1’i TL ve yüzde 19,2’si diğer döviz cinslerinden oluştu.
- 2022 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
- Söz konusu stokun 17,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.
- Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,2, Merkez Bankası’nın yüzde 16,1, özel sektörün ise yüzde 64,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.