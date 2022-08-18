Haziranda, kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 10,9 arttı

Haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu, Merkez Bankası tarafından açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonuna göre, haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 134,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,9 oranında artarak 56 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12 oranında artarak 49,4 milyar ABD doları düzeyinde kayıtlara geçti.

Haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonunun detayları: