Haziranda küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı geriledi TÜİK'in verilerine göre haziranda büyükbaş hayvan sayısı 2023 yılı Haziran ayında 16 milyon 688 bin baş, küçükbaş hayvan sayısı ise 2023 yılı Haziran ayında 53 milyon 274 bin baş oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine dayanarak 2023 yılı 1. dönem hayvansal üretim istatistikleri duyuruldu.

Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2 azalarak 16 milyon 521 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,9 azalarak 167 bin baş olarak gerçekleşti.

Büyükbaş hayvan sayısı 2023 yılı Haziran ayında 16 milyon 688 bin baş oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı yüzde 4,7 azaldı

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,7 azalarak 42 milyon 565 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 7,5 azalarak 10 milyon 709 bin baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan sayısı 53 milyondan fazla

Küçükbaş hayvan sayısı 2023 yılı Haziran ayında 53 milyon 274 bin baş oldu.