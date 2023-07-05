Haziranda markette fiyatı artan ürünler TZOB Başkanı Bayraktar'a göre, haziran ayında haziran ayında fiyatı en fazla artan ürün markette patlıcan, üreticide sivri biber oldu.

DHA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette patlıcan, üreticide sivri biber; fiyatı en fazla düşen ürününün ise markette karpuz, üreticide havuç olduğunu açıkladı.

Haziran ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 338,4 ile elmada görüldüğünü ifade eden Bayraktar'ın diğer rakamlara ilişkin değerlendirmesi şöyle:

Elmadaki fiyat artışını yüzde 257,8 ile kuru üzüm, yüzde 256,2 ile patlıcan, yüzde 231,9 ile havuç, yüzde 222,3 ile kuru incir, yüzde 212,3 ile maydanoz takip etti. Elma 4,4 kat, kuru üzüm ve patlıcan 3,6 kat, havuç 3,3 kat, kuru incir 3,2 ve maydanoz 3,1 kat fazlaya markette satıldı. Üreticide 5 lira olan elma markette 21 lira 92 kuruşa, 25 lira olan kuru üzüm 89 lira 44 kuruşa, 6 lira 90 kuruş olan patlıcan 24 lira 58 kuruşa, 11 lira olan havuç 36 lira 51 kuruşa, 55 lira olan kuru incir 177 lira 24 kuruşa, 1 lira 99 kuruş olan maydanoz 6 lira 20 kuruşa tüketiciye satıldı.

Markette 39 ürünün 23'ünde fiyat arttı