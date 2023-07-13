Haziranda perakende satışlar yüzde 28,4 arttı Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı perakende satış ve ciro endekslerini duyurdu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün ekonomideki gidişatı gösteren iki önemli endeks paylaştı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 22,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36,9, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,9 arttı.

Toplam ciro yıllık yüzde 52,7 arttı

Ayrıca, paylaşılan ikinci endekse göre de Türkiye'de sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mayısta yüzde 2,9, yıllık bazda ise yüzde 52,7 yükseldi.

Sanayi endeksleri

Sanayi sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 34,9 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı.

İnşaat endeksleri

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 102,8 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,5 yükseldi.

Ticaret endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 58,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı.

Hizmet endeksleri

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,7 artış kaydetti.