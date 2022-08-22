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    Haziranda tarımsal girdi fiyat artışı yıllık yüzde 134,96 oldu

    TÜİK, tarımsal girdi fiyat endeksinin haziran ayında yıllık yüzde 134,96, aylık ise yüzde 7,92 arttığını belirtti.
    • 22.08.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 12:12
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    Haziranda tarımsal girdi fiyat artışı yıllık yüzde 134,96 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2022 Tarımsal girdi fiyat endeksini (Tarım-GFE) yayınladı. Buna göre, endeks yıllık yüzde 134,96, aylık yüzde 7,92 artış gösterdi.

    Tarım-GFE'de , 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 7,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 81,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,96 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,89 artış gerçekleşti.

    Aylık tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,57 artış yaşandı

    Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,57, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 8,33 artış gerçekleşti.

    Haziranda tarımsal girdi fiyat artışı yıllık yüzde 134,96 oldu #1

    Yıllık tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,30 artış gerçekleşti

    Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 145,32 artış gerçekleşti.

    Haziranda tarımsal girdi fiyat artışı yıllık yüzde 134,96 oldu #2


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