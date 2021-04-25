Hazırgiyim sektöründen İspanya’ya dijital ticaret heyeti

Hazırgiyim, tekstil ve konfeksiyon sektöründe önemli bir pazar olan İspanya'ya yönelik tanıtım atakları koronavirüs kısıtlamaları sonrasında öne çıkan çevrimiçi görüşmelerle sürüyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) güç birliğine giderek Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyonda ikinci, Ege Bölgesinin ise birinci pazarı İspanya’ya 24-28 Mayıs tarihlerinde dijital ticaret heyeti düzenlemeye hazırlanıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılında pandemi nedeniyle yaşanan sipariş ertelemeleri ve iptaller dolayısıyla İspanya’ya Türkiye geneli tekstil ihracatında yüzde 14 düşüş yaşandığını ve 241 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini hatırlattı.

“2021’İN İLK ÇEYREĞİNDE İSPANYA’YA YÜZDE 106’LIK ARTIŞLA 1.5 MİLYON DOLARLIK TEKSTİL İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK”

Eskinazi, “Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak 2021 yılına ocak ayında ihracatımızda yüzde 50 artışla başladık. Şubat ayında yüzde 65, mart ayında ise yüzde 81 ihracat artışını yakaladık. İlk 3 ayda yüzde 65 yükselişle 90 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık. 2021’in ilk çeyreğinde İspanya’ya yüzde 106’lık artışla 1 milyon 500 bin dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirdik. Mart ayında ihracatımız yüzde 319 artış göstererek 848 bin dolara ulaştı. Türkiye Avrupa Birliği’nin (AB) en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor. Firmalarımız tasarımda, katma değeri yüksek üretim ve ihracatta önemli bir altyapı, kalite ve kapasiteye sahip. Hem tekstil hem hazır giyim sektörleri için Avrupa Birliği’nin üçüncü büyük tedarikçisiyiz. İspanya pazarında alıcılar hem kumaşı hem modeli görmek istiyor. Bu yüzden üç birliğimizle güçlerimizi dijitalde birleştirmek istedik. Pandemi başladığı günden itibaren düzenlediğimiz dijital fuarlar ve dijital sektörel ticaret heyetleriyle tüm Türkiye’de sürükleyici bir etki sağladık ve dünyada dijital fuarcılıkta ilklere imza attık." dedi.