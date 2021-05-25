Hazır giyim ve tekstil sektörü İspanya ile dijitalde bağ kurdu

Dijital ticaret heyetinin çalışmalarında 45 Türk firması, 100’den fazla İspanyol alıcıyla iş görüşmesi gerçekleştirmek için el sıkıştı.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin lider pazarlarından İspanya’ya beş gün sürecek dijital ticaret heyetini bugün başlattı.

DİJİTAL TİCARET HEYETİ KATILIMCI AĞI GENİŞ

Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Güldağ’ın moderatörlük yaptığı İspanya Tekstil ve Konfeksiyon Dijital Ticaret Heyeti’nin açılış töreni; ETHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Uz, EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar’ın katılımıyla gerçekleşti.

“YILIN İLK DÖRT AYINDA, İSPANYA’YA İHRACATIMIZ YÜZDE 41,3 ARTTI”

2020 yılında İspanya’nın 6 milyar 685 milyon dolarla en çok ihracat yapılan yedinci ülke olduğunu, Türkiye’nin ise İspanya’nın en büyük 12'nci tedarikçisi konumunda bulunduğunu aktaran TİM Başkanı Gülle, “Pandeminin etkisiyle küresel ticarette yaşanan daralmadan nasibini alan ikili ticari ilişkilerimiz, bu yıl güçlü bir toparlanma ivmesi yakaladı. Yılın ilk dört ayında İspanya’ya ihracatımız, yüzde 41,3 artarak 2 milyar 917 milyon dolara ulaşmıştır. Bu artış trendi yılın tamamında belirgin bir şekilde devam edecektir. Pandeminin başından bugüne kadar 57 ülkede 73 Sanal Ticaret Heyeti organizasyonuna imza attık. İnanıyorum ki bu heyetler ülkemizi, 2021 yılında erişmek ve aşmak istediğimiz, 184 milyar dolar ihracat hedefine, hatta 200 milyar dolar seviyelerine ulaştıracaktır.” diye konuştu.