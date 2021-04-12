Heathrow Havalimanı'nın yolcu sayısı yüzde 83 azaldı

Londra'nın en büyük havalimanında yolcu sayısı 542 bine geriledi.

Koronavirüs salgınının havacılık sektörüne olan etkisi İngiltere'de kendini gösterdi.

Başkent Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'un yolcu sayısı geçen ay yüzde 83 azaldı.

542 BİNE DÜŞTÜ

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Mart 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla Heathrow Havalimanı'nın yolcu sayısı yüzde 83 azalarak 542 bine geriledi.

Gelen yolcu sayısında en büyük düşüş, yüzde 93,9 azalışla Güney Amerika'dan oldu.

Geçen ay AB'den gelen yolcu sayısı yüzde 84, Orta Doğu ülkelerinden gelen yolcu sayısı da yüzde 81 düştü.

HAVALİMANLARINDA 2 HAFTALIK ZORUNLU KARANTİNA

Bu yılın ilk çeyreğinde Heathrow Havalimanı yolcu sayısı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 88,5 azalarak 1,7 milyona geriledi.

İngiltere'nin salgınla mücadele edebilmek amacıyla uyguladığı kısıtlama tedbirleri kapsamında "kırmızı listede" yer alan ülkelerden gelen yolcular, 2 hafta boyunca ücretlerini ödeyerek havaalanlarındaki otellerde karantinada kalmak zorunda.

İngiliz Sağlık Hizmetleri (NHS) verilerine göre, ülkede şu ana kadar yaklaşık 10 bin kişi, havaalanlarındaki otellerde karantinada tutuldu.