Helal belgesi düzenleyen kurumlara kriter getirildi

Bir süredir ürünlere yapılan incelemeler sonucunda "helal" belgesi veriliyor. Tüketiciler de tercihlerini yaparken helal belgesine itibar gösteriyor. Şimdi belgeyi veren kuruluşlara kriterler geliyor.

Tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlere helal belgesi vermek isteyen kuruluşların, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından denetlenip, akredite edilmesi zorunlu oluyor. Böylelikle tüketicilerin akredite edilmemiş "helal" ibareli ürünlerle yanıltılması önlenecek.

TBMM tarafından kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurumun faaliyetlerine ilişkin önemli bir değişikliğe gidildi.

Helal belgesi düzenleyen tüm kuruluşları HAK akredite edecek

Bu kapsamda, iç piyasaya arz edilecek ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen tüm kuruluşların, Helal Akreditasyon Kurumu'ndan (HAK) tarafından akredite edilmesi bir yıllık geçiş süresinin ardından zorunlu hale gelecek.

Kuruluşları HAK denetleyecek

AA'nın haberine göre böylece, tüketicilerin erişimine sunulacak ürün ve hizmetlere helal belgesi vermek isteyen kuruluşların, uluslararası standartlar seviyesinde faaliyet gösterdiklerinin doğrulanması için HAK tarafından denetlenip akredite edilmesi gerekecek.

Yetki verilmeden belge verilmesinin cezası var

Akredite yapılmadan helal belgesi düzenleyen kuruluşlara da kanun değişikliği sonucu para cezaları öngörülüyor. Bu kapsamda akreditasyonsuz helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlara 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

İhracat yapılacak ülkelerin talebine göre muafiyet

Yeni düzenlemeye göre, piyasaya arz edilecek ve HAK'ın akreditasyon hizmeti verdiği ürünlere ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, kurumca veya onun taraf olduğu ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış yerlerce helal akreditasyonu zorunlu olacak.

740 helal belgeli üretime akreditasyon

Türkiye'de helal alanında akreditasyon hizmeti sunmaya yetkili tek resmi organ olan HAK, 2019 yılının sonundan itibaren yerli ve yabancı birçok helal belgelendirme kuruluşunun başvurusunu sonuçlandırdı. Şu ana kadar 740 helal belgeli üretim tesisi HAK'ın akreditasyonu kapsamına alındı.

Yeni kapsama alınan alanlar

Gıda alanındaki faaliyetler yanında helal belgelendirme kuruluşları ve imalatçılar tarafından kullanılan laboratuvarlar ile sektörde görev alacak kişileri yetiştiren kuruluşlara yönelik denetimler de HAK'ın akreditasyon kapsamına girdi. Kısa süre içinde kozmetik ve turizm sektörlerindeki helal belgelendirme faaliyetleri kurumun çalışmaları arasına dahil edilecek.