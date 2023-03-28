Her 100 İspanyol'dan 3'ü kira ödemekte zorlanıyor İspanya'da her 100 aileden 8'inin ev ipoteğini ya da kirasını zamanında ödemediği ve ülkede yaşayan ailelerin maaşlarının en az yüzde 30'unu yaşadığı evlere ayırdığı açıklandı.

AA

Enflasyon ve kiralarla konut fiyatları tüm dünyanın ortak sorunu.

Yapılan araştırmalar, Avrupa ülkelerinin de aynı sorunlarla mücadele ettiğini ortaya koyuyor.

Her 100 aileden 8'i kirasını ödeyemiyor

İspanya'da her 100 aileden 8'inin ev ipoteğini ya da kirasını zamanında ödeyemediği, 10 çocuktan 3'ünün de sağlıksız ev koşullarında yaşadığı bildirildi.

Buna İspanya'da son yıllarda ev fiyatlarının ve kiraların yükselmesine rağmen maaşların aynı oranda artmaması gerekçe gösteriliyor.

Rapor yayınlandı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu "Save The Children" (Çocukları Kurtarın) İspanya'da ailelerin geçim sıkıntılarına ilişkin hazırladığı raporu kamuoyu ile paylaştı.

Yunanistan ve İrlanda da İspanya'nın izinde

Raporda İspanya'nın, Yunanistan ve İrlanda'nın ardından kira ve ipotek ödemelerinde gecikme yaşayan ailelerin en yüksek yüzdesine sahip üçüncü Avrupa Birliği (AB) ülkesi olduğu belirtildi.

Kira ve ipotek ödemelerinde gecikme yaşama oranı

Raporda, AB'de kira ve ipotek ödemelerinde gecikme yaşayan ailelerin ortalamasının yüzde 3,2 olduğu, bu oranın İspanya'da yüzde 6,5'a kadar çıktığı kaydedildi.

Çocuklu aileler daha fazla etkileniyor

Raporda, bu sorunun çocuklu aileleri daha fazla etkilediği, kirasını veya ipoteğini ödeyemediğinden evden çıkarılan ailelerin yüzde 80'inin çocuklu olduğu vurgulandı.

Evlerinden çıkarılan çocuklu aile sayısı

Raporda, ülkede 2008'den bu yana evlerinden çıkarılan çocuklu aile sayısının 700 bini bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Aileler maaşlarının en az yüzde 30'unu yaşadığı evlere ayırıyor

Çocuklu ailelerde kira veya ipotek ödemelerinde gecikme yaşayanların oranının yüzde 8,4'e çıktığı belirtilen raporda, ailelerin maaşlarının en az yüzde 30'unu yaşadığı evlere ayırmak zorunda kaldığı ifade edildi.

"Kamu desteğiyle inşa edilen eve ihtiyaç var"

Save the Children'ın Sosyal ve Siyasi Savunuculuk Direktörü Catalina Perazzo da İspanya'da alınan pozitif önlemlere rağmen 1,5 milyon daha kamu desteğiyle inşa edilen eve ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sağlıksız ev koşulları

Diğer yandan raporda, her 10 çocuktan 3'ünün sızdıran çatı, nemli duvarlar veya çürüyen pencereler gibi sağlıksız ev koşullarında yaşadığı uyarısında bulunuldu.