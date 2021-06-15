Her 3 liralık kartlı ödemenin 1 lirası ticari kartla yapılıyor

Bankalararası Kart Merkezi, mayıs ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, geçen ay ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 27 milyar 900 milyon lira olurken, ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı geçen yıla göre artarak yüzde 30'a ulaştı ve her 3 lira kredi kartı ödemesinin 1 lirası ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.

TOPLAM KART SAYISI 269.3 MİLYON ADET

Verilere göre, mayıs ayı sonunda Türkiye'de 79 milyon adet kredi kartı, 141 milyon 500 bin adet banka kartı ve 48 milyon 800 bin adet ön ödemeli kart kullanılıyor. Mayıs 2020 ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 43'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 269 milyon 300 bin adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı.

KARTLI ÖDEME MİKTARI YÜZDE 51 ARTTI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 115 milyar lira oldu. Kartlı ödemelerde gerçekleşen yüksek büyümede, Mayıs 2020'de salgının yoğun günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen yavaşlama (baz etkisi) etkili oldu.

KREDİ KARTI İLE ÖDEMELERDE BÜYÜME YÜZDE 49 OLDU

Mayısta ödemelerin 94 milyar 300 milyon lirası kredi kartları ile yapılırken, 19 milyar 100 milyon lirasında banka kartları, 1 milyar 600 milyon lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme yüzde 49, banka kartı ile ödemelerde yüzde 52 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 330 olarak gerçekleşti.

İNTERNETTEN ÖDEME YÜZDE 82 ARTIŞ GÖSTERDİ

İnternetten kartlı ödeme tutarı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 35 milyar liraya yaklaştı. Mayıs 2020'de yüzde 25,2 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 29'un üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

HER 3 LİRA KREDİ KARTI ÖDEMESİNİN 1 LİRASI TİCARİ KARTLARLA GERÇEKLEŞİYOR

Son yıllarda önemi hızla artan ve ticari hayatta çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan ticari kredi kartları ile ödemeler hızlı büyümesini sürdürüyor.

İş yeri sahiplerine ödemelerde büyük kolaylık sağlayan ticari kredi kartı adedi mayıs itibarıyla 7 milyon 100 bine ulaştı. Geçen ay ticari kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 27 milyar 900 milyon lira oldu.

Ticari kredi kartları ile yapılan ödemelerin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı geçen yıla göre artarak yüzde 30'a ulaştı ve her 3 lira kredi kartı ödemesinin 1 lirası ticari kredi kartlarıyla gerçekleşti.