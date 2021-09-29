Herkes bileziğe koşuyor! Altın fiyatları 29 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Herkes bileziğe koşuyor! Altın fiyatları 29 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları son dakika "Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar bilezik ne kadar?" yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba güncel bilezik ve altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.

Güncel piyasalarda altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 495 liradan, çeyrek altın ise 816 liradan işlem görüyor.

Gram ve çeyrek düne göre paralel seyrederken 22 ayar bilezikte yaşanan düşüş ise dikkat çekiyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..

28 EYLÜL 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 495,69

SATIŞ: 495,76

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.742,70

SATIŞ: 1.743,01

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 806,00

SATIŞ: 815,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.209,00

SATIŞ: 3.251,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.611,00

SATIŞ: 1.631,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 3.241,47

SATIŞ: 3.283,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 449,96

SATIŞ: 452,44