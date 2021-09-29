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- Herkes bileziğe koşuyor! Altın fiyatları 29 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Herkes bileziğe koşuyor! Altın fiyatları 29 Eylül 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 12:29
Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.
Güncel piyasalarda altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 495 liradan, çeyrek altın ise 816 liradan işlem görüyor.
Gram ve çeyrek düne göre paralel seyrederken 22 ayar bilezikte yaşanan düşüş ise dikkat çekiyor.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.
İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..
28 EYLÜL 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 495,69
SATIŞ: 495,76
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.742,70
SATIŞ: 1.743,01
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 806,00
SATIŞ: 815,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.209,00
SATIŞ: 3.251,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.611,00
SATIŞ: 1.631,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 3.241,47
SATIŞ: 3.283,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 449,96
SATIŞ: 452,44