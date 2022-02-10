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    Herkes kendi doğduğu şehirde yaşasa en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı

    Herkes kendi doğduğu şehirde yaşasa en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı

    TÜİK'in paylaştığı nüfus verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul. Bu da akıllara "herkes doğduğu şehirde yaşasaydı ne olurdu?" sorusunu getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 09:45
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    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye`nin nüfusu 2021`de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Nüfusun en yoğun olduğu il ise yüzde 18,71 ile İstanbul.

    İSTANBUL EN KALABALIK 3. ŞEHİR OLACAKTI

    Eğer doğduğumuz şehirde, ailelerimizle birlikte yaşasaydık, İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehri olmayacak ama 3. şehir sıralamasında yer alacaktı. İstanbul en çok göç alan şehir olmak yerine, 2 milyon 596 bin 830 kişilik bir şehir olarak kalacaktı.

    Araştırmanın sonuçlarına göre Ankara 5. sırada, İzmir 8. sırada yer alacaktı.

    ŞANLIURFA EN KALABALIK ŞEHİR OLARAK ÖNE ÇIKACAKTI

    Yapılan araştırmaya göre herkes memleketinde Şanlıurfa, 3 milyona yakın nüfusuyla birinci sırada olacaktı. İkinci sırayı ise Konya alacaktı. Ankara 5. sırada, İzmir 8. sırada yer alacaktı.

    Herkes kendi doğduğu şehirde yaşasa en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı #1

    KENDİ DOĞDUĞUMUZ İLDE YAŞADIĞIMIZDA EN KALABALIK 30 İL

    Herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sırasıyla şöyle sıralanıyor:

    1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950

    Herkes kendi doğduğu şehirde yaşasa en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı #2

    2- Konya / 2 milyon 644 bin 753

    3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830

    4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540

    5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873

    Herkes kendi doğduğu şehirde yaşasa en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı #3

    6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603

    7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864

    Herkes kendi doğduğu şehirde yaşasa en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı #4

    8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772

    9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767

    10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659

    Bursa

    11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849

    12- Adana / 1 milyon 805 bin 860

    13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544

    14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620

    15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822

    16- Van / 1 milyon 613 bin 293

    17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687

    Trabzon

    18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239

    19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413

    20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438

    21- Malatya / 1 milyon 402 bin 623

    22- Mersin / 1 milyon 396 bin 821

    23- Tokat / 1 milyon 369 bin 948

    24- Çorum / 1 milyon 315 bin 36

    25- Balıkesir / 1 milyon 284 bin 277

    Antalya

    26- Antalya / 1 milyon 233 bin 943

    27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320

    28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538

    29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893

    30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280

    HERKES DOĞDUĞU ŞEHİRDE YAŞASA EN KALABALIK İL HANGİSİ OLURDU-GALERİ


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