Hibe, kredi ve eğitim destekleri iç ticareti hareketlendirdi

Türkiye, koronavirüs salgına karşı alınan tedbirlerden etkilenen esnaf ve sanatkarların işlerinin devamlılığını sağlamak adına birçok desteği devreye aldı.

Koronavirüs salgınının ticaret hayatına etkilerini azaltmak için hükümet 2020'de gelir kaybı, kira, vergi ve SGK prim kolaylığı ile çeşitli eğitim destekleriyle esnaf ve sanatkarın yanında oldu.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı hem sağlık hem de ekonomi alanlarında tehdit etmeyi sürdürürken, hibe, kredi ve eğitim destekleri, "panzehir" oldu. Bu dönemde hibeden krediye, vergi kolaylıklarından eğitime kadar sağlanan destek ve uygulamalarla salgının ticaret hayatına etkilerinin azaltılması hedeflendi.

SGK PRİMLERİ ERTELENDİ

Bu kapsamda ilk etapta salgından etkilenen sektörlerde esnafın mücbir sebep kapsamında muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri ertelendi.

KDV DÜŞÜRÜLDÜ

Pek çok faaliyet alanında KDV yüzde 18’den yüzde 8’e, yüzde 8’den yüzde 1’e çekildi.

STOPAJ ORANI İNDİRİLDİ

İş yeri kiralamalarında stopaj yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülürken, istihdamın korunması kaydı ile “İşe Devam Kredi Desteği” paketi ve kısa çalışma ödeneği sayesinde maaş desteği sağlandı.

3 BİN LİRA HİBE YAPILDI

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnaf ve sanatkara 3 ay boyunca aylık 1.000 lira olmak üzere toplam 3 bin lira hibe desteği verileceğini açıklandı.

KİRA DESTEĞİ VERİLDİ

Buna ilave olarak, destekten yararlanan kişilerden iş yeri kira olanlara 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilmesi yönünde karar alındı.

Desteklerden Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek.

ESNAFA KREDİ DESTEĞİ

Hükümetin, sağladığı kolaylıklar kapsamında, esnaf ve sanatkarların kredilerden yararlanabilmelerinin önünü açmak için kredi sicillerine "mücbir sebep" kaydı düşülmesine imkan tanınırken, KOBİ’lerin kredi geri ödemelerinde 90 günlük gecikme süresi 180 güne çıkarıldı.

FAİZ İNDİRİMLİ KREDİLER

Esnaf ve sanatkarlar yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli krediler ile desteklendi. 2020'de, geçen yıllardan devirler hariç 962 bin 302 esnaf ve sanatkara toplam 40,3 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı. Faiz indirimli kredilerin toplam bakiyesi 66.8 milyar lirayı geçti.

18.6 MİLYAR LİRA TUTARINDA KREDİ

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde, 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı, 6 aya kadar ödemesiz uygulanabilen kredi imkanından 751 bin 721 esnaf ve sanatkar yararlanırken, toplamda 18 milyar 600 milyon lira tutarında kredi kullandırıldı.

KREDİ TAKSİTLERİ ERTELENDİ

Öte yandan, esnaf ve sanatkarların Halkbank’a olan kredi geri ödemelerinde 5 milyar 800 milyon lira kredi taksiti ertelendi. Kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borçlar için de yapılandırma imkanı sağlandı ve bu kapsamda yaklaşık 30 bin esnafın toplam 650 milyon lira tutarındaki gecikmiş borcu yapılandırıldı.

Ayrıca, 25 bin liraya kadar limitli, 3 ay ödemesiz şekilde düzenlenen esnaf kredi kartı sayısı ise 555 bin 736’ya ulaştı ve tahsis edilen kredi kartı limiti 10 milyar 500 milyon lira olarak gerçekleşti.

YAKLAŞIK 4 BİN KOBİ E-TİCARET UYGULAMASINA BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı tarafından da e-ticaret alanında birçok yeni uygulama hayata geçirildi.

Türkiye'nin ilk e-ticaret verileri ocak-haziran döneminde ilişkin olarak bu yıl açıklanırken, hayata geçirilen e-ticaret Bilgi Platformu'ndan bugüne kadar yaklaşık 60 bin kişi faydalandı.

E-ticarette Güven Damgası uygulamasıyla tüketicilerin korunması için önemli bir adım atıldı. Mayıs ve haziran aylarında e-ticaret sektörünün tüm ana aktörlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen "e-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız" dayanışma kampanyasından da 3 bin 761 KOBİ yararlanarak e-ticaret ile tanıştı.

Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek dijital çözümler için bir arayüz vazifesi görecek Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması başlatıldı.

Kooperatifçilik alanında da faaliyetlerine devam eden Ticaret Bakanlığı, kadın kooperatiflerinden başlamak üzere Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programını hayata geçirdi. Bu kapsamda 41 farklı ilden 139 kadın kooperatifi hibe desteği almaya hak kazandı.

İŞ VE YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER

Bu yıl Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) işlemlerinin kapsamı daha da genişletildi ve elden başvuru ihtiyacını ortadan kaldıran e-Belge ve e-İlan uygulamaları devreye alındı.

Emlakçılık ve galericilik faaliyetlerinin yalnızca yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılması ile ilgili altyapı düzenlenirken, araç satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş anlı el değiştirmesini sağlayan "Güvenli Ödeme Sistemi" uygulaması başlatıldı.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, büyük marketler ile zincir marketlerde satış alanlarının belli oranda coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlere ayrılması zorunlu kılınırken, Rekabet Kanunu güncellendi, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu yayınlandı.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPAN 283 FİRMAYA 9 MİLYON 645 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı ithalat denetimlerinin yanı sıra özellikle bu dönemde salgının etkisiyle artan maske ve dezenfektan ticareti ile fahiş fiyat uygulamalarına yönelik denetimlerini artırıldı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu da fahiş fiyat yükselişleri, stokçuluk ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara karşı yaptırımlar uyguladı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, göreve başladığı günden bu yana toplam 9 toplantı gerçekleştirerek, başta bakliyat, sebze-meyve gibi temel gıda maddeleri olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığını değerlendirdiği 283 firmaya, toplam 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.