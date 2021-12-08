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Hindistan Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
Hindistan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para politikası gereği faizleri sabit tutulduğunu açıklayan banka, koronavirüs salgınının Omicron varyantını takip edeceklerini bildirdi.
- REUTERS
- 08.12.2021 - 13:16
- Güncelleme : 08.12.2021 - 13:24
Hindistan Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda faizi düşük seviyede sabit tuttu.
Yetkililer, koronavirüsün Omicron varyantının ekonomik toparlanma üzerindeki etkisini gözlemleyeceğini aktardı.
HİNDİSTAN MERKEZ BANKASI'NIN REPO FAİZ ORANI YÜZDE 4
Merkez Bankası repo faiz oranını yüzde 4, ters repo oranını da yüzde 3,35 seviyesinde sabit tuttu.
2022'NİN İKİNCİ YARISINDAN ÖNCE REPO FAİZLERİNDE BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Reuters anketine katılan 50 ekonomistin tamamı, repo faiz oranlarında değişiklik yapılmayacağı tahmininde bulunmuştu. Ekonomistler, 2022 yılının ikinci yarısından önce repo faizlerinde bir değişikliğe gidilmeyeceğini tahmin ediyor.