Hindistan, Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı

Yeni Delhi yönetimi, yaptırımlara rağmen Moskova ile ticari ilişkisini sürdürüyor. ABD yönetimi ise Hindistan'a 'ilkeli duruş' sergilemesi çağrısında bulundu.

Ukrayna ile savaşta olan Rusya, ekonomik yaptırımlarla karşılaştı.

Hindistan, hem ABD'nin tepkisi hem de yaptırımlara rağmen Rusya'dan petrol satın almaya devam ediyor.

İsmini vermek istemeyen bir Hint yetkili, hükümetin Rusya'dan petrol alımına yönelik herhangi bir yaptırımının bulunmadığını kaydetti.

3 MİLYON VARİL PETROL ALIMI

Hint yetkili, hafta başında Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldıklarını, ABD ve diğer ülkelerden yaptırım çağrılarına rağmen daha fazla petrol alımı yapacaklarını öne sürdü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi ise konuya dair sorulan bir soruya, Hindistan'ın petrol ihtiyacının büyük bir kısmını ithal ettiğine dikkati çekerek piyasadaki tüm ihtimalleri değerlendirdikleri cevabını verdi.

AVRUPA ÜLKELERİNİN DURUMUNU HATIRLATTI

Çok sayıda Avrupa ülkesinin de Rusya'dan gaz ve petrol aldığını vurgulayan Bagchi, Rusya'nın Hindistan'ın petrol ihtiyacının büyük bir kısmını sağlamadığını ifade etti.

ABD'DEN 'İLKELİ DURUŞ' ÇAĞRISI

Beyaz Saray Sözcüsü Jennifer Psaki de yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatının ABD yaptırımlarının ihlali olmayacağına işaret etmiş, ancak Yeni Delhi yönetimini "ilkeli duruş" sergilemeye davet etmişti.

RUSYA'DAN YÜZDE 20 İNDİRİM

ABD ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda Batılı ülke, Rusya'dan gaz ve petrol alınmaması çağrısında bulunuyor.

Hindistan basınındaki haberlerde ise Rusya'nın petrol satışlarını artırmak ve yaptırımları delmek için yüzde 20 indirime gittiği belirtiliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin petrol fiyatlarını artırması Hindistan gibi petrol tüketiminin yüzde 85'ini ithal eden ülke ekonomileri için büyük ekonomik yük teşkil ediyor.