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    Hindistan şeker ihracatını kısıtlıyor

    Ülkeler fiyat artışlarına önlem almak için kendi çözümlerini devreye sokuyor. Hindistan da bu doğrultuda şeker ihracatını kısıtlamayı planladığını açıkladı.
    • 25.05.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 10:03
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    Hindistan şeker ihracatını kısıtlıyor

    Hindistan, dünyanın en büyük şeker üreticisi ve Brezilya'dan sonra en büyük ikinci şeker ihracatçısı konumunda bir ülke olarak fiyatlarla mücadeleye şekerden başladı.

    Altı yıldır ilk kez kısıtlamaya gidiyor

    Hindistan ülke içindeki fiyat artışlarını önlemek için altı yıldır ilk kez şeker ihracatını kısıtlamayı planladığını gündeme getirdi.

    Şeker ihracatı 10 milyon tona gerileyebilir

    Hükümet kaynağının Reuters'a yaptığı açıklamaya göre Hindistan, bu sezon şeker ihracatını 10 milyon tonla sınırlandırabilir.

    Hindistan şeker ihracatını kısıtlıyor #1


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