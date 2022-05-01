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    Hindistan, Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el koydu

    Hindistan, yasa dışı havale yaparak ülkenin döviz kurallarını çiğnediği gerekçesiyle Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el konduğu açıklandı.
    • 01.05.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 09:01
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    Hindistan, Xiaomi’nin 725 milyon dolarına el koydu

    Çinli akıllı telefon devi Xiaomi’ya ait 725 milyon dolara  telif ödemeleri adı altında üç yabancı merkezli kuruluşa 725 milyon dolar aktardığı belirtildi.

    Hindistan İcra Müdürlüğü, tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, el konma işlemi döviz yasalarını ihlal etmesi iddiasıyla yapıldı.

    Soruşturmanın ardından eyleme geçildi

    Yerel basında çıkan haberlere göre, el koyma kararı şubatta yasa dışı havale endişeleri üzerine başlatılan soruşturmanın ardından geldi.

    Xiaomi

    Şirket beyanlarının yasal olduğunu açıkladı

    AA'nın haberine göre, Hindistan, Çin ile yaşadığı sınır çatışmaları nedeniyle 2020’de Çin'e ait 100'den fazla mobil uygulamayı yasaklamıştı. Yerel basına açıklama yapan teknoloji şirketi ise telif hakkı ödemelerinin ve beyanlarının yasal ve doğru olduğunu iddia ederek, yanlış anlaşılmaları düzeltmek için hükümetle yakın çalışma konusunda kararlı olduğunu bildirdi.


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